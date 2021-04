Sestriere Film Festival, a luglio l'undicesima edizione

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Tutto è pronto per l'undicesima edizione del Sestriere Film Festival in programma dal 31 luglio al 7 agosto al Cinema Fraiteve, con ingresso libero. Ovviamente nel pieno rispetto delle nome Covid che saranno attive in quel periodo. Il Festival più alto d'Europa, a 2.035 metri, è ormai un evento consolidato e molto atteso dagli amanti del cinema e della montagna, organizzato dall'Associazione Montagna Italia. Una rassegna interamente dedicata alla cultura di montagna che promuove le terre alte attraverso il cinema, ma anche diversi eventi collaterali di arte, musica, fotografia, premiazioni, escursioni.

"Il Sestriere Film Festival oramai raccoglie consensi ovunque per la natura poliedrica del suo programma, per la partecipazione di pubblico e per la bellezza della località", dice Roberto Gualdi, presidente della rassegna. "Siamo pronti ad una nuova edizione - dichiara il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet - una kermesse di altro profilo culturale divenuta una realtà importantissima sia per gli ospiti che frequentano in estate la nostra stazione turistica, sia per i tanti appassionati della montagna che inviano le proprie storie di imprese nelle terre alte". (ANSA).