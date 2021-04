Off Topic non si ferma, prosegue formazione hub culturale

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Torna anche ad aprile Off Camp, il progetto di formazione ideato dall'Off Topic di Torino in risposta alla pandemia e alla chiusura dei centri culturali e dei luoghi di spettacolo. Lanciato lo scorso gennaio e destinato a tutto lo staff dell'hub culturale, è diventato il format di un luogo che crede nella formazione continua come asset per chi fa cultura e come forma di responsabilità, sia verso il pubblico sia verso ciò che rappresenta in quanto luogo di inclusione sociale.

Off Camp è ideato da The Goodness Factory in collaborazione con Cubo Teatro e Klug per i lavoratori di uno spazio che, dalla sua prima chiusura a causa della pandemia, non ha smesso di resistere e che, grazie a formatori e aziende di settore che hanno sostenuto il progetto, ha la possibilità di non soccombere e di continuare a crescere formandosi.

Le attività toccano le molteplici aree lavorative, tematiche e progettuali di Off Topic: digital marketing e comunicazione efficace, innovazione sociale, progettazione culturale, formazione in diritto dello spettacolo, sviluppo sostenibile e ambiente, superamento del gender gap (anche) con l'autocoscienza maschile, storia del quartiere, tecniche base sull'utilizzo degli impianti audio e luci, progettazione in ambito enogastronomico e tanto altro. (ANSA).