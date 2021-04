Giornata Terra: Cheli a Area X 'Terra unica, proteggiamola'

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Scalare l'Everest dopo averlo potuto ammirare dall'alto, in volo sullo Space Shuttle: è l'esperienza straordinaria che l'astronauta Maurizio Cheli racconterà stasera alle 18,30 in diretta streaming da Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura dedicata alla cultura della protezione, con sede a Torino.

L'incontro, dal titolo "Un astronauta sull'Everest", sarà trasmesso in diretta sul sito areax.info e su ansa.it in occasione della Giornata mondiale della Terra. "Per me raccontare questa esperienza significa diffondere un messaggio di protezione del nostro Pianeta - anticipa Cheli - Dall'alto si vede bene l'effetto dell'uomo sulla Terra. Anche quando si cammina su montagne impegnative si notano cambiamenti, come i ghiacciai ridotti in estensione. Ma il nostro Pianeta è unico e dovremmo cercare di proteggerlo". Dopo tutto, conclude Cheli, "è la nostra unica navicella". (ANSA).