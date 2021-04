Giornata Terra: a Torino 3 mila nuovi alberi insieme a Ikea

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Arriva a Torino, con 3 mila alberi piantati nel Parco Piemonte, l'iniziativa 'Compostiamoci Bene' di Ikea Italia. Il nuovo parco urbano, che rientra nell'ambito della Campagna Mosaico Verde di AzzeroCO2 e Legambiente, permetterà di ripristinare un'area di 3 ettari a sud dello stabilimento di Mirafiori, vicino agli orti urbani 'Orti Generali' e al fiume Sangone, prestando particolare attenzione alla biodiversità.

"Prosegue il programma di forestazione urbana della Città di Torino - sottolinea l'assessore al Verde, Alberto Unia -. Negli ultimi anni, nel solo Parco Piemonte sono state messe a dimora in tre diversi interventi quasi 10 mila nuove piante, per un totale di circa 40 mila nuovi alberi su tutto il territorio cittadino. Soluzioni basate sulla foresta urbana sono fondamentali per costruire un modello di città più sostenibile e resiliente, capace di contrastare i cambiamenti climatici e attenta alla qualità della vita dei propri cittadini".

"Con la nostra campagna 'Compostiamoci Bene' - aggiunge Ylenia Tommasato, Country Sustainability Manager di Ikea Italia - vogliamo ispirare le persone a compiere nella vita di tutti i giorni scelte più sostenibili e siamo orgogliosi di collaborare anche quest'anno alla realizzazione di un importante progetto di riqualificazione ambientale". (ANSA).