Covid: Neos (Alpitour) entra nel programma Iata Travel Pass

(ANSA) - TORINO, 22 APR - Neos, la compagnia aerea del Gruppo Alpitour, entra nel programma Iata Travel Pass, come prima e unica italiana attualmente nel progetto. Dal primo maggio i passeggeri che viaggeranno con Neos da Milano a Tenerife potranno utilizzare il programma che ha dato vita a un "passaporto digitale" implementato attraverso una app mobile e utile ad aiutare i passeggeri a gestire in modo semplice e sicuro i propri viaggi, in linea con i requisiti governativi e sanitari.

"Siamo convinti che lo Iata Travel Pass diverrà un modello condiviso e universalmente riconosciuto, affidabile e sicuro, che tutela anche i dati personali degli utenti. Speriamo che la collaborazione con Iata e il nostro contributo possa offrire strumenti in più per ampliare la sperimentazione e aiutare la ripartenza di uno dei settori più stressati dall'emergenza" spiega Aldo Sarnataro, direttore commerciale di Neos.

A VOIhotels, la catena alberghiera del Gruppo, e Allegrini, azienda specializzata nella produzione di amenities, in un nuovo progetto che prevede, a partire dall'estate 2021, una linea di cortesia naturale e sostenibile in tutti gli hotel italiani della collezione leisure. Una scelta che permetterà di ridurre drasticamente gli sprechi, in primis l'utilizzo di plastica nelle strutture della catena alberghiera del Gruppo Alpitour. Al riguardo ti invio il cs, il ritratto di Gabriele Burgio (Presidente e AD del Gruppo Alpitour), della nuova linea VOI Loves Earth e di una struttura VOIhotels dove sarà adottata questa linea. (ANSA).