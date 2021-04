25 aprile: su MyMovies film su partigiani del Canavese

(ANSA) - TORINO, 22 APR - A 70 anni di distanza il film 'I partigiani alpini della VI G.L.', dal 23 aprile fino al 2 maggio disponibile gratuitamente su MyMovies, ricostruisce e racconta la vita di una delle formazioni partigiane del Canavese più attiva, dalla sua nascita nelle campagne nel 1943, all'adesione massiccia dei giovani nel '44 e alle sue azioni nel '45, quando, con la ritirata delle truppe naziste verso la Svizzera, quel territorio precipitò nuovamente sotto l'oppressione militare. Ad organizzare la proiezione, in occasione della Festa della Liberazione, sono il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la Cineteca di Bologna. "Sono convinta - racconta la regista Anna Albertano - che ad oggi la Resistenza partigiana, capitolo della storia italiana tanto dibattuto, sia ancora poco conosciuta nelle sue differenziazioni geografiche. Della Resistenza in Canavese, per esempio, si ricordano sempre soltanto alcuni episodi, a me premeva invece ricostruire l'intera storia dei partigiani che là hanno aderito agli ideali di Duccio Galimberti e del loro profondo legame con la popolazione civile". Il film è frutto di una lunga ricerca tra le principali fonti bibliografiche, memorie, saggi e studi, fotografie, video raccolti dall'Archivio Mario Ceretto, creato in memoria di Mario Ceretto, ex partigiano di Giustizia e Libertà, poi imprenditore che si è esposto alla 'ndrangheta in Canavese con la collaborazione di scrittori, critici e registi. (ANSA).