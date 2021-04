Università: a Mirafiori la realtà virtuale per le imprese

(ANSA) - TORINO, 21 APR - L'università aiuta le imprese ad affrontare le sfide complesse del futuro. Nascerà a Mirafiori, presso il Competence Center Industry (Cim 4.0), un laboratorio all'avanguardia che favorirà la ricerca sui temi dell'innovazione: le tecnologie aiuteranno a studiare i comportamenti umani, perfino le espressioni facciali, per comprendere come reagiscono le persone in determinati luoghi e condizioni.

Si chiama Hssh, acronimo che significa Human Social Science and Humanities With & For Industry 4.0 e lo realizzerà l'Università di Torino con la Camera di Commercio che investirà ogni anno 200.000 euro tra borse di studio e voucher. Alle aziende sarà messo a disposizione un team di ricerca formato da programmatori, linguisti, filosofi, economisti che con psicologi e neuroscienziati potranno sviluppare simulazioni di realtà virtuale. "Arriva al traguardo un cammino iniziato molto tempo fa. I rapporti con la Camera di Commercio sono consolidati.

Grazie ai bandi regionali che sostengono le infrastrutture per la ricerca abbiamo puntato con le associazioni di categoria su un finanziamento dedicato all'intelligenza artificiale e alla realtà aumentata e additiva". spiega Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino.

Il progetto avrebbe dovuto essere pronto all'inizio del 2020, ma anche a causa della pandemia è slittato. "Abbiamo scelto una sede diversa rispetto a quella prevista, il Competence Center, per concentrare in un unico luogo tutte le opportunità di ricerca e innovazione a disposizione delle imprese. Sarà uno dei laboratori più all'avanguardia nazionale e internazionale per sperimentare tecnologie utili a tutti i settori produttivi, ma anche dei servizi", commenta Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino. (ANSA).