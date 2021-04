Rinnovabili: Engie e Amazon insieme per agro-fotovoltaico

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Due innovativi parchi agro-fotovoltaici della capacità produttiva complessiva di 104Mw Peak consentiranno di produrre energia rinnovabile per alimentare le sedi di Amazon in Italia, contribuendo anche al fabbisogno energetico di circa 20.000 utenze domestiche. Il tutto risparmiando l'emissione di oltre 62.000 tonnellate di CO2 l'anno, come se si piantassero oltre 3 milioni di alberi. E' quanto prevede un accordo siglato da Engie, gruppo energetico mondiale impegnato nella transizione verso un'economia carbon neutral, con Amazon, che porterà alla realizzazione dei nuovi impianti in Sicilia, nei comuni di Mazara del Vallo e Paternò.

Un passo importante di Engie verso il Piano Energia e Clima 2030 per la decarbonizzazione del nostro Paese e che contribuirà al raggiungimento dell'obiettivo di Amazon di gestire il 100% del business con energia pulita entro il 2025. (ANSA).