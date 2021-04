Covid: è contro aperitivo negazionista, sindaco minacciato

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 21 APR - La polizia locale di Chivasso indaga su alcuni commenti social con minacce di morte al sindaco Claudio Castello. In particolare, dopo l'ennesimo aperitivo non autorizzato alla Torteria di via Orti, lo scorso 17 aprile, sono comparsi sul profilo Facebook del primo cittadino alcuni commenti conditi da insulti e pesanti allusioni, fino alle minacce vere e proprie.

Un utente, già identificato, sottolinea che il sindaco "arriverà a trovare non le mazzate ma le pallottole" perchè "di Hitler e Mussolini sotto terra ce ne saranno sempre". Castello aveva annunciato sui social di aver contattato il prefetto di Torino, "sollecitato dai cittadini che chiedono di far finire questa continua sfida allo Stato e alle regole di contenimento del contagio". (ANSA).