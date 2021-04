Commercio: Maria Cecilia Serafino nuova presidente fiorai

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Maria Cecilia Serafino, rinomata fiorista torinese, è la nuova presidente dell'associazione fiorai di Ascom Confcommercio Torino e provincia. Sarà affiancata dal rinnovato direttivo composto dal vicepresidente Marco Bonisolo e dai consiglieri Daniela Volo, Luciano Gritti, David Zonta, Paola Fassiano, Mauro e Carla Garelli e Fabrizio Rossetto, che ricostituisce la rappresentanza locale di Federfiori - Confcommercio.

"Affronteremo questa nuova sfida con grande entusiasmo con l'obiettivo di contribuire concretamente alla crescita della nostra categoria. Siamo animati dal desiderio di far riscoprire il piacere dei fiori. Con le nostre opere vogliamo fare cultura e aiutare il grande pubblico ad amare il 'verde', a curarlo e circondarsene, per una Torino intimamente 'green' che usa la bellezza come arma quotidiana per la difesa dell'ambiente e la ripartenza della nostra città" commenta Serafino. (ANSA).