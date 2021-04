Auto: a Shanghai la nuova hypercar ibrida Hongqi di De Silva

(ANSA) - TORINO, 21 APR - Hongqi S9, la nuova hypercar ibrida disegnata da Walter De Silva, che verrà sviluppata e costruita nella Motor Valley italiana in Emilia-Romagna, fa il suo debutto internazionale al Salone Automobilistico di Shanghai, aperto al pubblico fino al 28 aprile.

"La bellezza è il primo pensiero a cui si rivolge la mia mente ogni volta che inizio a disegnare" sottolinea Walter De Silva, presidente di Walter De Silva & Partners e responsabile del design della nuova gamma di vetture del brand Hongqi. "La bellezza è la stella polare - spiega - da seguire lungo il percorso di ricerca tra la funzionalità aerodinamica e l'estetica pura, da cui è nato il Design della S9. Lo sviluppo dello stile della S9 ha seguito un unico fil rouge, contraddistinto dalla quotidiana contrapposizione tra ragione e sentimento, e tra tecnica ed eleganza. Una continua ricerca ossessiva per raggiungere la bellezza in ogni dettaglio": La carrozzeria della S9 è rossa, il colore del brand Cinese Hongqi e anche il colore delle auto da corsa Italiane. "Ho affrontato questa nuova avventura con grande entusiasmo e sono particolarmente soddisfatto del risultato. Ma questo è solo l'inizio di una lunga serie che vedrà questa tipologia di automobile certamente protagonista tra le auto sportive " aggiunge Walter De Silva. (ANSA).