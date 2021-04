Alba si prepara a eventi da 'Capitale cultura d'impresa'

(ANSA) - ALBA (CUNEO), 21 APR - La città di Alba è pronta per gli appuntamenti, in tutto un centinaio, di "Capitale della Cultura d'Impresa 2021" in programma dal 7 maggio a fine anno.

Sono iniziati i lavori di allestimento di quello che sarà il cuore della manifestazione: il "Pala Alba Capitale", in piazza San Paolo, che potrà ospitare fino a 260 persone ma è "adattabile secondo la normativa sanitaria in vigore".

Gli organizzatori hanno previsto la possibilità di trasmissione in streaming di tutti gli incontri programmati. L' investitura di Alba era stata ottenuta da Confindustria Cuneo durante il Forum nazionale della Piccola Industria di Genova, a fine 2019: La capitale langarola l'aveva spuntata su una decina di grandi città della concorrenti . La manifestazione avrebbe dovuto tenersi nel 2020, ma il Covid l'ha fatta slittare di un anno.

