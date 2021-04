Strage Rivarolo: parroco,chiediamo perdono per chi ha ucciso

(ANSA) - TORINO, 20 APR - "Oggi chiediamo al Signore il perdono per chi ha ucciso, misericordia e riposo eterno per chi è morto per mano dell'uomo". Così il parroco di Rivarolo Canavese, don Raffaele Roffino, nel corso dei funerali di Maria Grazia Valovatto e del figlio Wilson, due delle quattro vittime della strage dello scorso 10 aprile avvenuta in un palazzo della città.

Maria Grazia e Wilson erano moglie e figlio del pensionato 83enne Renzo Tarabella, autore della strage. Il parroco ha invitato la comunità alla preghiera "per la famiglia doppiamente provata nella perdita dei loro cari e per la violenza che ha segnato la loro dipartita. Così che le anime di Maria Grazia e Wilson possano trovare quella pace che non hanno avuto qui in terra". (ANSA).