Piemonte: Consiglio discute di azzardo, fuori manifestazione

(ANSA) - TORINO, 20 APR - Un gruppo di lavoratori del settore del gioco d'azzardo sta manifestando questa mattina di fronte a Palazzo Lascaris, dove per la prima volta da tempo è in corso una seduta del Consiglio regionale in presenza. I manifestanti indossano una sorta di gilet giallo con la scritta 'Liberate il gioco legale in Piemonte' e issano cartelli che dicono 'No alle leggi retroattive'. In apertura di seduta il capogruppo della Lega, Alberto Preioni, ha chiesto al presidente dell'Assemblea, Stefano Allasia, di riceverli in una pausa dei lavori, richiesta sulla quale gli altri capigruppo si sono detti disponibili.

Proprio oggi infatti in Consiglio regionale parte una piccola maratona di tre giorni dedicata alla discussione della nuova legge sul gioco d'azzardo proposta dalla Lega per rendere meno stringenti i vincoli della norma attuale, voluta dal centrosinistra nella passata legislatura e approvata all'unanimità dal Consiglio regionale nel 2016. Contro la modifica di questa legge le attuali minoranze hanno depositato 65 mila emendamenti.

La manifestazione è organizzata dalla segreteria regionale Filcom Fismic Confsal, che ribadisce come "la drammatica situazione che sta vivendo il Paese a causa dalla pandemia legata al Covid-19 abbia messo in grande difficoltà di tutti i settori produttivi, ma abbia creato una catastrofe nel settore del gioco legale". La legge regionale varata nel 2016, sostiene il sindacato, "andrà a impattare drasticamente su migliaia di posti di lavoro".

I consiglieri regionali che sono tornati a lavorare in Aula sono stati sottoposti al tampone rapido per accertarne la negatività al Covid. A fare i tamponi ai colleghi, all'ingresso di Palazzo Lascaris, tre consiglieri che sono medici o farmacisti: Mauro Salizzoni, Alessandro Stecco e Mario Giaccone.

