Mostre: alla Galleria Salamon litografie maestri Astrattismo

(ANSA) - TORINO, 20 APR - La Galleria Elena Salamon di Torino celebra l'Astrattismo con una mostra dal titolo 'Questo avrei potuto farlo anche io', aperta dal 23 marzo al 29 maggio.

Una mostra-racconto, con 85 litografie originali realizzate da 32 maestri dell'Astrattismo, un percorso che dall'Italia passa per l'Europa fino ad arrivare in Russia e in America. "Di fronte a un'opera astratta siamo spesso portati ad affermare che avremmo potuto realizzarla noi stessi, ma è un pensiero sbagliato e questa mostra vuole dimostrarlo, afferma Elena Salanon.

L'esposizione intende anche spiegare che l'arte astratta non è appannaggio esclusivo di esperti che la capiscono e apprezzano. "Anzi questo - aggiunge la gallerista - è proprio un concetto che questa corrente artistica ha cercato di smantellare. Ognuno di noi per poterla accettare e comprendere deve lasciarsi andare, abbandonare i vecchi schemi e fidarsi dell'istinto e delle emozioni".

Dei maestri esposti nella Galleria di piazza IV Marzo, 8 provengono dall'Italia: Carla Accardi, Getullio Alviani, Giuseppe Capogrossi, Piero Dorazio, Bruno Munari, Giuseppe Santomaso, Gino Severini ed Emilio Vedova; 14 dall'Europa tra cui Arman, Max Bill, Delaunay, Dubuffet, Estève, Hartung, Asger Jorn, Matisse, Miró, Niemeyer, Tàpies, Vasarely, Villon e Vordemberge-Gildewart. Infine 1 da Israele, Agam; 7 dall'America, Albers, Calder, Paul Jenkins, Levee, Walasse Ting, e 2 dalla Russia, Kandinsky e Poliakoff. (ANSA).