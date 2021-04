Energia: DigiSky con Wesii per controllo dei pannelli solari

(ANSA) - TORINO, 20 APR - DigiSky, società che opera nel monitoraggio aereo grazie alla piattaforma Skymetry per I'erogazione di servizi di mappatura digitale del territorio attraverso una rete di velivoli di Aviazione Generale modificati per l'imbarco rapido di sensori, e Wesii, specializzata nella fornitura di servizi di ispezione multispettrale all'avanguardia nell'ambito delle energie rinnovabili, degli impianti di depurazione e di smaltimento, dell'agricoltura di precisione e del navale, hanno siglato un accordo per offrire un servizio di monitoraggio degli impianti fotovoltaici.

Wesii, infatti, opera da anni nel settore: i pannelli solari sono periodicamente soggetti a guasti e a cali di produzione che possono essere invisibili a occhio nudo ma provocano anomalie termiche individuabili tramite rilievi termografici. DigiSky rende possibile questi servizi di elaborazione e diagnosi effettuando i rilievi e le ricognizioni aeree con impiego di velivoli della propria rete Skymetry.

I dati raccolti da DigiSky, ovvero le fotografie Rgb e termiche, sono elaborate e analizzate da Wesii, che le allinea, le unisce e le georeferenzia restituendo un'immagine unica dell'impianto, priva di qualsiasi deformazione geometrica o prospettica. Questo per permettere il processamento automatico del dato mediante sofisticati algoritmi di intelligenza artificiale, che automaticamente individuano e classificano tutte le anomalie nelle celle dei pannelli solari.

L'elaborazione è restituita su un portale web che consente a gestori e a proprietari di parchi fotovoltaici di visualizzare i risultati dell'ispezione, di effettuare operazioni di filtro e selezione, di consultare le statistiche e di scaricare un dettagliato report sullo stato d'uso dei pannelli. (ANSA).