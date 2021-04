'ColorOmegna', 70 edifici colorati sulla cornice del Lago

(ANSA) - TORINO, 20 APR - E' all'insegna del colore, "perché il colore è molto di più di una decorazione", il progetto per la riqualificazione delle facciate di 70 condomini di Omegna realizzato da Daniele Poli Project Design Lab e chiamato 'ColorOmegna'. Lo hanno messo a punto gli architetti Vittoria Albertini, Chiara Armenti e Daniele Poli che, partiti da una un'indagine di archivio, hanno identificato 7 ambiti e associato a ciascuno una palette di colori.

L'idea è nata dalla collaborazione tra PPG e il brand multinazionale di vernici Sigma. "Se correttamente utilizzato - si legge in una nota del Comune di Omegna - il colore permette di creare un habitat più armonioso e funzionale al benessere delle persone. Armonizzandosi e mimetizzandosi con i colori della natura con cui si confronta, con una visione di insieme, non del singolo manufatto". Si tratta di azzurri pallidi, verdi salvia e brillanti, ma anche grigi e azzurri più carichi mutuati dalla natura.

"Come sindaco - dice Paolo Marchioni.- plaudo questo progetto che pone grande attenzione agli edifici condominiali costruiti attorno al lago nel pieno di un boom economico che, per volumi e caratteristiche strutturali, ha impattato profondamente sul paesaggio che circonda la nostra città, e che ora potrebbero trovare nuova 'armonia' anche grazie agli incentivi voluti dal Governo per la riqualificazione energetica e delle facciate". (ANSA).