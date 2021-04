Ciclismo: a Pianezza apre nuovo circuito 'pump track'

(ANSA) - TORINO, 20 APR - A Pianezza (Torino) apre sabato prossimo il nuovo circuito di 'Pump Track', tra i primi in Piemonte per estensione e innovazione, dedicato a ciclismo con bici Nmx, mountain bike, skateboard e monopattini. L'impianto, voluto dal Comune e dal sindaco Antonio Castello, è stato realizzato con il contributo del benefattore e imprenditore Cristiano Bilucaglia, presidente della 'uBroker srl'.

"I ragazzi - spiega Bilucaglia - sono fra le categorie più penalizzate dalla pandemia in corso. In vista di un ritorno definitivo alla normalità nasce così questa meravigliosa, inedita opportunità di avvincente simbiosi tra corpo e mente. Un percorso ricco di curve paraboliche, whoops e jumps da affrontare con biciclette idonee tipo BMX, Dirt, MTB, skateboard, roller e monopattini idonei in buono stato di manutenzione e indossando il casco per divertirsi in sicurezza", "Credo da sempre nel principio della redistribuzione della ricchezza, fondamentale per un'Italia chiamata a ripartire migliore di prima", aggiunge Bilucaglia, appassionato praticante di ciclismo agonistico. (ANSA).