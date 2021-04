Casa: Immobiliare.it, aumentano prezzi delle compravendite

(ANSA) - TORINO, 20 APR - L'anno del mercato immobiliare in Piemonte si apre con un trend positivo per quanto riguarda i prezzi di compravendita. Secondo l'Osservatorio di Immobiliare.it sul settore residenziale della regione, nel primo trimestre 2021 infatti i costi medi delle compravendite aumentano dell'1,1%. Il prezzo medio richiesto da chi affitta casa in Piemonte, invece, risulta stabile.

Chi vuole comprare un immobile residenziale in Piemonte, secondo la rilevazione relativa allo scorso marzo, deve mettere in conto una spesa di 1.499 euro al metro quadro. Per quanto riguarda il mercato nei capoluoghi, sul fronte compravendite ben cinque su otto aprono l'anno a segno più, ma con oscillazioni minime poco distanti dallo zero. A fare meglio è la città di Torino che in tre mesi guadagna 2,4 punti percentuali. Segno meno per le città di Verbania (-1,7%) e di Vercelli (-0,8%), ma nonostante la perdita di quasi 2 punti percentuali il capoluogo della provincia Verbano-Cusio-Ossola resta il più caro della regione.

Guardando alle locazioni lo scenario cambia e domina la stabilità in quasi tutte le città. Poche sono le eccezioni: a segno negativo le città di Alessandria (-1,7%) e Verbania (-1,6%). (ANSA).