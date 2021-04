Teatro: torna pubblico Cirko Vertigo,serata ispirata a Dante

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Torna fruibile in presenza, al Cafè Muller, oltre che in streaming, la stagione 'Solo in Teatro', diretta e ideata da Caterina Mochi Sismondi e prodotta da Fondazione Cirko Vertigo.

Il prossimo spettacolo in cartellone, l'ultimo ancora unicamente online il 24 aprile, sarà 'traSh - Il grande peso della moda a piccoli pezzi', con il quale l'acrobata Delia Ceruti vuole sensibilizzare il pubblico sul tema del fast fashion. Il live streaming si terrà nel giorno del crollo del Rana Plaza, enorme edificio alla periferia di Dhaka, nel Bangladesh, e che conteneva al suo interno più fabbriche di abbigliamento. . "L'idea dello spettacolo è nata nel 2019 - racconta l'acrobata - ma si è sviluppato per lo più negli ultimi mesi intorno ad una statistica pubblicata da Greenpeace secondo la quale in Europa si acquistano circa 16 chili di vestiti a testa: i peggiori sono l'Italia e il Regno Unito". Seguirà l'8 maggio lo spettacolo 'Una luce nella selva oscura' di Roberto Zibetti, primo spettacolo della stagione 2021 a essere aperto anche al pubblico in sala e ispirato al primo canto della Divina Commedia di Dante, rivisitato in termini di racconto sonoro e cinematografico. (ANSA).