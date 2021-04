Politecnico Torino, online gli Open Days per l'orientamento

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Anche quest'anno gli Open Days del Politecnico di Torino saranno virtuali, ma con una novità: il primo appuntamento sarà dedicato alla presentazione dei corsi di Laurea Triennale, dal 21 al 23 aprile, mentre dal 26 al 28 maggio sarà la volta dei corsi Magistrali. Sarà il rettore Guido Saracco alle 8.45 di mercoledì 21 a dare il benvenuto agli aspiranti studenti, seguiranno le presentazioni dei 24 corsi di Laurea Triennale nelle aree dell'ingegneria, dell'architettura, del design e della pianificazione territoriale. La piattaforma www.opendays.polito.it offrirà l'occasione per scoprire i servizi offerti, i progetti speciali, i teams studenteschi, le opportunità per gli studenti stranieri.

Per l'anno accademico 2021/2022 si prepara una modalità di frequenza che riporterà il più possibile gli studenti in aula.

"L'auspicio di tutti è che il prossimo anno accademico veda la riapertura del nostro Ateneo alle attività in presenza, ma faremo tesoro di questa esperienza rinnovando la nostra didattica", spiega Saracco. "Realizzando in tempi record adeguamenti strutturali, come il rifacimento degli impianti di condizionamento e la ridistribuzione degli spazi per le lezioni, ma anche pianificando turni scaglionati di ingresso, dotazione di dispositivi di protezione e interventi di sanificazione adeguati adesso siamo pronti finalmente a ripartire".

"Siamo stati in grado di potenziare le modalità didattiche più innovative e coinvolgenti, con lo studente al centro del processo di apprendimento, che viene responsabilizzato e messo nelle condizioni di sperimentarsi e mettersi alla prova, anche in contesti meno tradizionali di quelli della lezione frontale", aggiunge il vice rettore per la Didattica Sebastiano Foti.

