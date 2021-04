No Tav ferita, questura di Torino avvia accertamenti

(ANSA) - TORINO, 19 APR - Sono stati avviati accertamenti da parte della polizia sul ferimento avvenuto sabato sera di un'attivista No Tav a San Didero, in Val di Susa durante una manifestazione contro il nuovo autoporto della Valle di Susa. È quanto si appende da fonti della Questura di Torino, dove si precisa che si procede d'ufficio in quanto "le lesioni hanno prognosi di 25 giorni e sono da considerare lievi". Il risultato degli accertamenti verrà comunicato all'autorità giudiziaria. Ma secondo la Questura- "è impossibile" che le ferite siano state provocate dal getto di un lacrimogeno. "Gli operatori delle forze dell'ordine - viene spiegato - stazionavano dietro una recensione alta 4 metri e un lancio orizzontale non è proprio possibile. Il tipo di lacrimogeni utilizzato ha una gittata massima di 40 metri con tiro a parabola e si limita a disperdere 5 piccoli dischi che producono il gas".

Il movimento No Tav replica:"Non è stato un incidente. Due filmati provano il lancio di lacrimogeni ad altezza d'uomo".

L'attivista ferita è ricoverata alle Molinette e subirà un intervento chirurgico maxillo-facciale giovedì 22 aprile.

