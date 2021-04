Confermata edizione Cheese 2021, a settembre e in presenza

(ANSA) - CUNEO, 19 APR - Cheese 2021, la rassegna internazionale del settore lattiero caseario organizzata da Slow Food e dal Comune di Bra (Cuneo) si farà a fine settembre, secondo il calendario previsto (dal 17 al 20 de mese) e sarà un'edizione in presenza, con un sistema di controlli e norme adeguati all'evolversi della pandemia Covid. La conferma è arrivata oggi. "Nonostante il momento di difficoltà mondiale legato alla pandemia, abbiamo scelto di lavorare per la ripartenza della cultura, del turismo e della città - spiega il sindaco di Bra Gianni Fogliato: - coniugando lo spirito che ha sempre caratterizzato la manifestazione con le necessarie regole sanitarie. Vogliamo tornare a essere comunità che accoglie, realtà da vivere, luogo di relazione e crescita".

Daniele Buttignol, direttore generale di Slow food Italia fa notare che "pastori e casari, come tutto il mondo agricolo, sono tra le categorie che hanno sofferto di più la crisi: la natura infatti non si è mai fermata e gli animali hanno continuato a produrre latte. Purtroppo molti casari che ospitiamo a Cheese hanno visto sfumare un importante sbocco di mercato con la chiusura delle attività di ristorazione e le restrizioni imposte a mercati e fiere. Ritrovarci nuovamente a Bra quest'anno, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste, assume così un significato ancora più forte".

Confermati il Mercato dei formaggi e la Via degli affinatori, conferenze di approfondimento e momenti ludici per famiglie e bambini. (ANSA).