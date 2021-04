Vaccini: Piemonte, domani via all'hub in aeroporto Caselle

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Apre domani l'hub vaccinale allestito nell'aeroporto di Torino-Caselle. La struttura - una delle prime in Italia attivate in uno spazio aeroportuale normalmente destinato all'accoglienza dei passeggeri - è il prodotto della collaborazione fra Regione, Asl To4 e Sagat.

Per la giornata inaugurale è prevista la vaccinazione di circa duecento persone. Nei giorni successivi diventeranno cinquecento con la possibilità - in base alla forniture di vaccini - di arrivare a un migliaio. (ANSA).