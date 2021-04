Tav: blitz No Tav a S.Didero, fuochi artificiali verso cantiere

(ANSA) - TORINO, 18 APR - Una dimostrazione dei No Tav davanti al cantiere del nuovo autoporto di San Didero, in Valle di Susa, ha chiuso nella tarda serata di ieri la giornata di manifestazioni del movimento che si oppone alla ferrovia Torino-Lione. Un centinaio di manifestanti hanno lanciato dalla ferrovia razzi, sassi e altri oggetti contundenti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con dei lacrimogeni. Fonti del movimento No Tav riferiscono che una attivista di nome Giovanna, "sempre presente alle nostre iniziative", è stata portata in ospedale con delle ferite al volto definite "gravi".

(ANSA).