Tav: manifestanti in Val Susa, nel pomeriggio marcia No Tav

(ANSA) - SAN DIDERO (TORINO), 17 APR - E' cominciato stamani l'afflusso di nuovi simpatizzanti e attivisti No Tav al "campeggio resistente" allestito nei pressi di San Didero, in valle di Susa, in vista delle manifestazioni di oggi. A poca distanza le vie di accesso all'area del cantiere del nuovo autoporto, obiettivo della protesta dei militanti, sono presidiate da un vasto dispositivo di polizia e carabinieri.

Alle 17 è prevista una 'marcia' No Tav. L'amministrazione comunale ha dato alle stampe un manifesto dal titolo 'San Didero è sotto assedio!" lamentando il comportamento delle forze dell'ordine che per disperdere dei manifestanti, lo scorso 13 aprile, hanno lanciato lacrimogeni anche fra le case del paese.

