Operai Pernigotti puliscono strade Novi Ligure

(ANSA) - NOVI LIGURE, 17 APR - I dipendenti della Pernigotti di Novi Ligure (Alessandria) si organizzano per pulire le strade della città. Il gruppo, creato da Lidia Moro, operaia dell'azienda dei gianduiotti, si chiama "Dolci al verde". Hanno ripulito la zona della Merella e si stanno organizzando per sabato prossimo.

"C'è una storia di grande amicizia e unione con i colleghi della Pernigotti che mi hanno supportato in questa iniziativa - racconta Lidia Moro -, c'è la collaborazione di persone fino a oggi sconosciute che si sono aggiunte a noi, c'è la riconoscenza di alcuni abitanti della zona da cui abbiamo iniziato che ci hanno offerto da bere, ci hanno portato caffè caldo. Sacchi e guanti fortunatamente sono forniti dalla nostra azienda. Questa è la Novi Ligure bella, quella che ho conosciuto quando Pernigotti ha chiuso e che continua a essere vicino a me, a noi". (ANSA).