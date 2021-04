In valigia oltre 100 mila euro,donna fermata a frontiera Vco

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Una viaggiatrice extracomunitaria è stata bloccata dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con i militari della guardia di finanza della Tenenza di Iselle. In valigia aveva oltre 100mila euro, suddivisi in mazzette di vari tagli di banconote, e otto orologi preziosi per un valore totale di 160.000 franchi Svizzeri.

"Un'importante attività di contrasto al traffico illecito di valuta e al contrabbando di orologi preziosi - spiega l'Agenzia delle Dogane e Monopoli - che dimostra ancora una volta l'esigenza di tenere sempre alta la guardia nella lotta al contrasto dei fenomeni criminosi transfrontalieri a tutela degli interessi dell'Erario". (ANSA).