Covid: teatro in lutto, morta regista e attrice Dagostino

(ANSA) - TORINO, 17 APR - Teatro in lutto per la morte di Luigina Dagostino, attrice e regista, anche lei vittima del Covid. Lo rende noto la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino, di cui è stata tra i soci fondatori.

Formatasi all'inizio degli anni Settanta alla scuola del Teatro Stabile di Torino, è stata anche cofondatrice del Teatro dell'Angolo e si è sempre occupata di formazione all'interno della Scuola di Teatro per Ragazzi che dirigeva. Dal 1990 ha collaborato in qualità di formatrice con l'Istituto Regionale per la Formazione degli Insegnante (Irrsae Piemonte) in progetti di formazione teatrale per il mondo della scuola e, dal 1997, con il Teatro Sociale di Alba per l'organizzazione artistica del Festival di Teatro Studentesco. Ha collaborato per circa 20 anni con la Città di Torino e altri Comuni del Piemonte come animatrice di laboratori per diverse fasce d'età, dalla scuola dell'infanzia alla scuola superiore. Fin dalla nascita di Mus-e Torino ha fatto parte del gruppo degli artisti. Nella sua carriera ha recitato in oltre 50 spettacoli teatrali, tra cui Abiti Negri e altre Colombe di Gian Renzo Morteo, Con lacci e con catene di Paola Mastrocola, Gli amanti timidi di Carlo Goldoni. E' stata anche conduttrice di diverse trasmissioni Rai per la Tv dei ragazzi, realizzate anche con la collaborazione di Fiorenzo Alfieri, storico assessore alla Cultura di Torino morto nei mesi scorsi anche lui a causa del Covid. Gli ultimi allestimenti di cui ha curato la drammaturgia e la regia, realizzati in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes nell'ambito del progetto Vivolibro di Monforte d'Alba (Cuneo) sono Marco Polo e il viaggio delle meraviglie, Il Giro del Mondo in 80 giorni, Don Chisciotte, Pinocchio, In viaggio con il Piccolo Principe. Questi ultimi spettacoli sono stati rappresentati in moltissimi teatri italiani. (ANSA).