Covid: Cuneo arancione, sindaco 'fragili ancora esposti'

(ANSA) - CUNEO, 17 APR - "Non si viva con sollievo il passaggio in arancione della provincia di Cuneo: siamo ancora in piena pandemia, non tutti gli over 80 sono vaccinati e manca gran parte degli over 70. Le fasce fragili ancora esposte, servono comportamenti ancora più responsabili". Così Federico Borgna, sindaco e presidente della Provincia di Cuneo, che questa mattina è diventata arancione come il resto del Piemonte.

Il primo cittadino ha partecipato all'inaugurazione, giovedì ad Alba, del centro vaccinale allestito dalla Fondazione Ferrero con il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus. "Grazie alla Fondazione Ferrero perché ancora una volta si dimostra una realtà che ama il suo territorio - scrive al riguardo su Facebook -. L'appello che simbolicamente facciamo al generale Figliuolo è la speranza che sia finito il tempo della declinazione dei verbi al futuro. Non voglio più sentire 'Faremo 500.000 vaccini al giorno', bisogna dire 'Oggi abbiamo fatto 500.000 vaccini'. La situazione è dura e pesante adesso non serve la fiducia, serve vaccinare a pieno ritmo". (ANSA).