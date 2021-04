Recovery: Giusto Mezzo, flash mob contro disparità di genere

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Un flash mob a Torino, Firenze, Milano, Roma, Parma, Treviso e in tante piazze virtuali nel resto d'Italia per la #CorsaAlRecovery. A organizzarlo per domenica mattina il Giusto Mezzo per sollecitare l'utilizzo dei fondi del Recovery Fund a favore di investimenti strutturali per aumentare l'occupazione femminile e combattere la disparità di genere.

Nelle città in cui scenderà in piazza fisicamente, il Giusto Mezzo simulerà l'inizio di una gara tra atleti e atlete, con l'obiettivo di evidenziare le differenze di genere in termini di vantaggio competitivo già alla partenza.

Uno speaker leggerà delle frasi per determinare il posizionamento ai blocchi di partenza di tre uomini e tre donne, che si riposizioneranno in base alle discriminazioni che vivono ogni giorno: da "se hai un posto di lavoro, fai un passo avanti", passando per "se hai dovuto lasciare il lavoro perché non puoi permetterti un posto al nido per tuo figlio, fai un passo indietro", fino a "se non ti sei mai sentito discriminato sul lavoro fai un passo avanti". "Le nostre richieste - sottolinea il Giusto Mezzo - permetterebbero a tutti di iniziare la propria corsa dallo stesso blocco di partenza". (ANSA).