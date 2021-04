Posate recinzioni San Didero, è secondo cantiere Torino-Lione

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "A San Didero, in Val di Susa, è stata completata la posa delle recinzioni per il cantiere del nuovo autoporto", che nei giorni scorsi ha scatenato le violente proteste dei No Tav. Lo annuncia, su Twitter, Telt (Tunnel Euroalpin Lyon Turin) . "Si tratta - precisa sul social il promotore pubblico incarico di costruire la nuova ferrovia ad Alta Velocità - del secondo sito italiano per le opere della Torino-Lione (dopo Chiomonte, ndr), che proseguono secondo il programma condiviso da Francia, Italia e Ue". (ANSA).