Mezzi storici, studenti PoliTo visitano collezione Marazzato

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Al via la seconda fase della Challenge@PoliTo a seguito della partnership stipulata fra 'Gruppo Marazzato', azienda vercellese di servizi per l'ambiente, e Politecnico di Torino per la creazione di un innovativo polo museale dedicato ai camion d'epoca a Stroppiana, nel Vercellese, dove si trova la più grande collezione europea di autocarri storici del Novecento (oltre 250 esemplari) frutto dell'estro dell'imprenditore e collezionista Carlo Marazzato.

Una delegazione di una quindicina di studenti di nazionalità colombiana, iraniana, cinese, turca e italiana, di età compresa fra i 22 e i 23 anni, tutti in corso di laurea magistrale, hanno visitato l'affascinante raccolta di veicoli del passato adibiti al trasporto merci su gomma.

"Ho colto negli sguardi e nelle parole degli studenti un diffuso e autentico senso di meraviglia e stupore per via dell'eccezionalità di una collezione unica nel suo genere", afferma Elena Vigliocco, architetto e professore aggregato di Composizione Architettonica e Urbana del Politecnico di Torino e Responsabile della Challenge didattica dedicata al progetto del prossimo 'Museo Marazzato'. (ANSA).