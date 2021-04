Covid: in Piemonte 1.200 positivi, 38 morti e - 138 ricoveri

(ANSA) - TORINO, 16 APR - Sono 1.200 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 4,5% dei 26.544 tamponi eseguiti. Dei 1.200 nuovi casi, gli asintomatici sono 495 (41,3%). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che comunica anche 38 decessi, di cui uno verificatosi oggi, e 2.131 guariti. Prosegue il calo dei ricoverati, che in terapia intensiva sono 292, 19 in meno rispetto a ieri, e negli altri reparti 3.193, 119 in meno rispetto a ieri. Meno di ventimila i piemontesi in isolamento domiciliare (19.887).

Dall'inizio dell'emergenza, dunque, i positivi registrati in Piemonte sono 336.200, i morti 10.899 e i guariti 301.929.

