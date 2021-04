Covid: Cirio, da domani tutto il Piemonte sarà arancione

(ANSA) - TORINO, 16 APR - "Posso già dirvi che da domani il Piemonte sarà tutto arancione", quindi anche la provincia di Cuneo che fino a domenica è ancora zona rossa. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione dei nuovi ambulatori di Encoematologia dell'ospedale Regina Margherita a Torino. "Registriamo un ulteriore calo dei contagi - sottolinea Cirio - questa settimana abbiamo una situazione in netto miglioramento. Questo è un ulteriore passo avanti che però dobbiamo vivere con grande cautela e attenzione, perché non si deve più tornare indietro".

L'incidenza dei casi di Covid-19 nella provincia di Cuneo è scesa, infatti, sotto i 250 casi ogni 100 mila abitanti, la soglia di allerta che alla luce del nuovo decreto aveva imposto nei giorni scorsi il mantenimento per il territorio Cuneese delle misure da zona rossa. L'incidenza, in base all'ultimo rilevamento di oggi analizzato dagli epidemiologi dell'Unità di crisi della Regione Piemonte, si attesta a quota 230. Da domani, sabato 17 aprile, quindi anche nella Granda entreranno in vigore tutte le misure della zona arancione. Anche le scuole torneranno regolarmente in presenza, al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori, come lo sono già nel resto del Piemonte.

