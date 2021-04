Alessandria: spaccate in centro, sindaco organizza controlli

(ANSA) - ALESSANDRIA, 16 APR - Troppe spaccate notturne in centro ad Alessandria e il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco convoca con urgenza un Comitato di ordine e sicurezza pubblica: "Ho concordato servizi serali con la Municipale", dice.

Gli episodi si sono verificati nei giorni scorsi nella zona dell'ospedale e in pieno centro. Colpiti bar e negozi. "Ho richiesto con la massima urgenza alla Prefettura - spiega - la convocazione di un Comitato - spiega il sindaco. Insieme al comandante della polizia municipale Alberto Bassani abbiamo immediatamente concordato di disporre servizi serali e notturni dedicati al controllo dei fenomeni delle spaccate ai negozi.

Inoltre saranno attivati servizi dedicati al monitoraggio continuo attraverso il sistema di videosorveglianza cittadino per verificare eventuali episodi sospetti. L'attenzione sul tema è massima". (ANSA).