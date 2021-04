Università: a Torino un Campus Diffuso, 2.300 posti studio

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Un Campus Diffuso, unico in Italia, in 18 spazi della città con 2.300 posti studio, numero che potrà crescere in futuro. E' il progetto lanciato da Città di Torino, Università degli Studi, Politecnico ed Edisu Piemonte che ha l'obiettivo di promuovere non solo opportunità di studio ma anche di servizi, di incontro e creazione di sinergie. I posti, alcuni già operativi altri disponibili nel giro di qualche giorno, si suddividono in circa 900 spazi interni e gli altri fra spazi esterni e in tensostrutture riscaldate, tutti nel rispetto delle normative Covid.

"Questo è un progetto davvero condiviso - sottolinea l'assessore alle Politiche Universitarie e ai Giovani, Marco Giusta - a dimostrazione che Torino Città Universitaria è una realtà e per farla crescere occorre costruire una rete di servizi adeguati, ad iniziare dagli spazi dove studiare e dove creare sinergie e contaminazioni". "Con questa iniziativa - aggiunge il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Sciretti - la città può vivere l'esperienza universitaria in modo più diffuso sul territorio e la presenza universitaria vuol dire anche riqualificazione e dare vita ai quartieri".

Anche per il rettore dell'Università, Stefano Geuna "questi sono spazi necessari per svolgere il nostro ruolo di motore del territorio. Spero che in futuro si possa ragionare anche in ottica metropolitana", mentre il rettore del Politecnico Guido Saracco sottolinea che "oggi, al di là delle competenze, serve capacità di relazionarsi e in questo modo l'università diventa catalizzatore di qualcosa che va anche al di là della sua missione". Un progetto che trova il plauso anche del ministero per le Politiche Giovanili che ritiene possa "consentire di mettere a sistema risorse ed energie preziose di cui, oggi più che mai, la città ha bisogno". (ANSA).