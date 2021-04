Tav: portavoce No Tav lascia carcere, è ai domiciliari

(ANSA) - TORINO, 15 APR - Esce dal carcere Dana Lauriola, la 38enne portavoce del movimento No Tav arrestata a settembre 2020 in seguito a una condanna definitiva a due anni di reclusione.

Lo si apprende in ambienti giudiziari. Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto per l'attivista la detenzione domiciliare, con una serie di prescrizioni. (ANSA).