Vaccini: Rinaudo, in Piemonte altri casi di 'furbetti'

(ANSA) - TORINO, 14 APR - "Siamo drastici, a breve tireremo fuori altri casi", di 'furbetti' del vaccino e "chiunque sia sarà perseguito: non può esserci sfrontatezza a questo livello, peraltro sfruttando strutture pubbliche per interessi personali". Lo ha detto ai giornalisti a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale del Lingotto a Torino l'ex magistrato Antonio Rinaudo, oggi commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte.

Nelle scorse settimane in Piemonte è emerso il primo caso di vaccinati che non ne avevano ancora diritto, sul quale la Procura di Biella ha aperto un'inchiesta, con 23 indagati.

(ANSA).