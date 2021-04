Università: nato Campus Piemonte, il brand dei servizi Edisu

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Il mondo universitario piemontese si riunisce sotto un unico 'cappello', quello di Campus Piemonte. E' partito ufficialmente il progetto di rebranding dei servizi che Edisu Piemonte offre alla popolazione studentesca sul territorio regionale, un nuovo e articolato percorso di identità visiva e comunicazione che vedrà impegnato l'ente con la collaborazione degli atenei, Università degli Studi, Politecnico e Università del Piemonte Orientale.

Un'iniziativa che parte dalla volontà dell'ente per il Diritto allo Studio di raccordare le varie anime che operano sul territorio in questo ambito, facendo confluire sotto un unico 'brand' tutti i servizi, le attività e le opportunità per la comunità studentesca per facilitarne l'accesso e promuovere più efficacemente il sistema universitario regionale anche oltre il territorio nazionale. Diversi i livelli di intervento previsti, a cominciare dal nuovo logo declinato in diverse modalità per identificare i servizi offerti: StudyRoom, Meal, Home e Move.

"Siamo in campo - sottolinea il presidente di Edisu Piemonte, Alessandro Sciretti - per la creazione di quella Universal experience, pura essenza della nuova identità visiva dei nostri servizi. Vogliamo che le studentesse e gli studenti possano riconoscere come propri i luoghi su tutto il territorio regionale che riporteranno il nuovo elemento grafico. Ogni spazio contrassegnato dal logo Campus Piemonte è la loro casa".

