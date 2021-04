Tav:striscione 'Avanti No Tav' su facciata università Torino

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Uno striscione con la scritta, in rosso e nero, 'Avanti No Tav', è comparso nel pomeriggio a Torino sulla facciata di Palazzo nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università. A calarlo da una finestra al terzo piano alcuni studenti del Collettivo Universitario Autonomo, organizzazione vicina al centro sociale Askatasuna, in solidarietà con i No Tav dopo gli scontri delle scorse ore in Valle di Susa. (ANSA).