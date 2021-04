Ruba escavatore, denunciato dai carabinieri nell'Astigiano

(ANSA) - ROMA, 14 APR - I carabinieri lo hanno identificato dalla targa del rimorchio su cui aveva caricato un escavatore rubato in un garage. Un 51enne residente a Costigliole, nell'Astigiano, è stato denunciato per furto e ricettazione. Già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, l'uomo aveva già riverniciato l'escavatore, che era pronto ad essere venduto.

Nel corso delle perquisizioni nei suoi confronti, i militari dell'Arma hanno sequestrato anche un trattore agricolo Lamborghini, modello Grand Prix 95, decespugliatori, tagliaerba, motoseghe e riscaldatori di cui l'uomo non ha saputo giustificare la provenienza. (ANSA).