Enogastronomia: corso formazione Berta con Cattolica e Iulm

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Valorizzazione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche: strategie e tecniche di comunicazione e marketing: sono i temi del corso di formazione, interamente on line, riservato a studenti o disoccupati under 40, creato dalla Fondazione non profit SoloPerGian - che fa capo alle Distillerie Berta di Mombaruzzo (Asti) - con due prestigiose università di Milano, Cattolica del Sacro Cuore e IULM.

Il programma è di 32 ore, suddivise in otto incontri, docenti Carlo Galimberti, ordinario di Psicologia sociale della Comunicazione della Cattolica e Vincenzo Russo, associato di Psicologia dei Consumi e Neuromarketing della IULM Al termine del corso, i partecipanti presenteranno un Project Work, e i due migliori lavori saranno premiati con una borsa di studio a copertura totale per un Master o un Corso di formazione della Cattolica o della Uilm.

L'accesso al corso è gratuito e riservato a 20 partecipanti, che abbiano un interesse spiccato per il marketing, la comunicazione ed il mondo del cibo e del vino. Informazioni all'indirizzo https://academy.solopergian.it/; le candidature vanno inviate entro il 10 maggio.

