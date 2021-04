Azzardo: 5.000 emendamenti Pd per salvare legge regionale

(ANSA) - TORINO, 14 APR - Cinquemila emendamenti per mantenere la legge regionale sul gioco d'azzardo in Piemonte.

Pd, sindaci, Cgil, associazioni da Libera al Movimento dei focolari e Acli, si sono dati appuntamento in piazza Castello, oggi giorno in cui in consiglio comunale inizierà la discussione per modificare la legge. "E' una legge che va tutelata - spiegano i manifestanti - per tutelare le fasce deboli".

I consiglieri regionali Dem Diego Sarno, Domenico Rossi e Monica Canalis seguiranno la seduta odierna con i pc dalla piazza. "Non rispondiamo alla pandemia riproponendo le slot machines - aggiungono dalle associazioni - la legge approvata nel 2016 all'unanimità sta combattendo con successo la dipendenza dall'azzardo. Alla politica si chiede di trovare risposte nuove alle ricadute occupazionali".

"Facciamo appello al Presidente Cirio e a tutta l'Assemblea Regionale - continuano - non possiamo rispondere ai danni della pandemia riportando nei centri abitati le slot machines". Il Pd promette battaglia in aula "faremo ostruzionismo - assicura Diego Sarno - presentando cinquemila emendamenti". (ANSA).