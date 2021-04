Tav: scontri in Val Susa per lavori nuovo autoporto

Ancora tensioni questa mattina a San Didero, in Val di Susa, tra No Tav e forze dell'ordine. Circa un centinaio di militanti No Tav tra cui noti esponenti de centri sociali torinesi, ha provato a raggiungere il cantiere del nuovo autoporto, ma sono stati allontanati dalla polizia con una carica di alleggerimento. Alcuni rappresentasti delle istituzioni, intanto, intendono provare a mediare con coloro che sono barricati al presidio. A loro, secondo quanto si apprende, sarà permesso di entrare, ma non ai manifestanti.

Intanto è di tre feriti tra le forze dell'ordine e uno tra gli operai il bilancio degli scontri avvenuti nella notte a San Didero, in Val di Susa, tra No Tav e forze dell'ordine. Lo rende noto la Questura di Torino. Anche i No Tav riferiscono di feriti tra i manifestanti, soccorsi al presidio del movimento.

Ieri notte gli scontri per la protesta contro l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell'autostrada A32 Torino - Bardonecchia. Pietre e petardi sono stati lanciati contro la polizia, che ha risposto con lacrimogeni, dai manifestanti accorsi per il timore che volessero sgomberare il presidio No Tav. Ci sarebbero alcuni feriti tra forze dell'ordine e operai, ma anche i No Tav riferiscono di feriti tra i manifestanti che si oppongono alla Torino-Lione. Gli scontri sono durati un paio d'ore, fino alle 3, ed hanno richiamato in Valle anche i militanti dei centri sociali da Torino.

"L'inizio dei lavori per la realizzazione del nuovo autoporto spinge verso il compimento dei progetti sui grandi collegamenti di trasporto all'interno dell'Ue. Ora avanti veloci per l'attuazione delle opere con la chiusura del negoziato della parte economica con Bruxelles affinché il finanziamento superi il 50%". Lo dicono i deputati della Lega Elena Maccanti, capogruppo della Commissione Trasporti, e Alessandro Benvenuto, componente della Commissione Ambiente e commissario provinciale Lega a Torino, che in una nota esprimono "solidarietà alle forze dell'ordine aggredite dai NoTav la scorsa notte". "Ribadiamo la necessità di un commissario ad acta per la tratta italiana particolarmente importante per l'economia del Nord Ovest e di tutto il Paese", aggiungono i due esponenti del Carroccio.