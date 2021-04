Maltempo: assessore Piemonte, indennizzi gelo siano in Psr

(ANSA) - CUNEO, 13 APR - Giornata tra i frutticoltori del Saluzzese per l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Marco Protopapa, che ha effettuato una serie di sopralluoghi e tavoli tecnici sui danni dell'ondata di gelo della scorsa settimana.

"I danni sono ingenti - spiega Protopapa - e la preoccupazione delle aziende per le ripercussioni sull'immediato e sui prossimi anni è grande. Le attività subiranno gravi perdite. Non solo sul raccolto del 2021, ma anche sul mercato dei prossimi anni, che sarà da ricostruire. Non è più sufficiente basarsi solo sul fondo sociale per i risarcimenti - conclude - occorre seguire nuove strade. La prima sarà quella di inserire risorse nella misure 5.2 del nuovo Psr, dedicata alle calamità". (ANSA).