Flash mob si Tav, difendiamo opera più importante Paese

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Stamane abbiamo scritto al Premier Draghi , oggi pomeriggio abbiamo convocato con urgenza un Flash Mob per denunciare i ritardi nella realizzazione della Torino-Lione". Mino Giachino, candidato sindaco della lista Si Tav Si Lavoro, annuncia così "l'inizio di una mobilitazione a difesa dell'opera più importante per Torino e per il Paese".

"Noi non molleremo, la Tav è la battaglia della vita per chi ha scelto il lavoro come primo obiettivo - aggiunge Giachino, organizzatore con le madamine delle grandi manifestazioni pro Tav degli anni scorsi - Solidarietà agli operai colpiti e alle Forze dell'ordine. Aver messo la sordina alla Tav è stato un grave errore". (ANSA).