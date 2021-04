Covid: Cirio, zone Covid free non solo per qualcuno

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Immaginare che le isole della Sardegna o della Sicilia abbiano qualcosa turisticamente in più di altre isole d'Italia o di una città d'arte come Torino o delle Langhe o dei nostri laghi è un'assurdità". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha incontrato i commercianti in piazza a Torino.

"In italia non ci sono località turistiche di serie A o serie B, non ci sono regioni che vivono di turismo mentre altre no - aggiunge -. Il turismo è una leva dell'economia pet tutta l'Italia quindi ci sia parità di trattamento per tutti. Se vogliamo le Zone Covid free siano estese a tutto il Paese, non solo per qualcuno". (ANSA).