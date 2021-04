Museo Lavazza sempre più digital con gli eventi online

(ANSA) - TORINO, 12 APR - La pandemia non ha mai fermato il Museo Lavazza che, adattandosi alle esigenze e alle limitazioni del momento, ha sfruttato la tecnologia e l'innovazione per portare il suo nome e la sua storia fuori dai luoghi fisici. Se oltre un anno fa è nata la prima audioguida 'social' che, grazie alle stories di Instagram affidate alla voce dello speaker radiofonico Federico Russo, guida il visitatore nel Museo della Nuvola non solo per le visite in presenza ma anche a distanza, oggi l'offerta si amplia ancora.

Il percorso di innovazione del Museo Lavazza arricchisce la sua tradizionale offerta culturale con gli Eventi Online, nuovi format interattivi che permettono di vivere esperienze educative e di intrattenimento, anche a distanza. Si tratta di una serie di webinar, al via il 15 aprile in diretta dalle sale del Museo.

Da qui diversi speaker d'eccezione approfondiranno tematiche differenti, fra quelle rilevanti per l'azienda torinese, grazie al supporto di esclusivi materiali provenienti dall'Archivio Storico Lavazza. Il racconto dell'esperto sarà inoltre arricchito dalla virtual interactive coffee experience, durante la quale i Coffelier Lavazza realizzeranno inedite ricette svelando i segreti del caffè.

La modalità di fruizione in diretta offre ai partecipanti la possibilità di interagire con gli speaker per approfondire le tematiche di maggior interesse, per curiosità e domande. I primi quattro appuntamenti, di un calendario che proseguirà poi nei prossimi mesi con altre date e tematiche sempre nuove, sono dedicati a 'The New Humanity and More, I Calendari Lavazza', 'TOward2030, l'arte a servizio della civiltà', 'A spasso nel Tempo, Torino tra XIX e XX secolo in Casa Lavazza' e 'A long journey, il mondo in una tazzina'. (ANSA).