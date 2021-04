Mamma anatra e anatroccolo scortate dai 'civich' fino al Po

(ANSA) - TORINO, 12 APR - Un intervento di salvataggio insolito ha impegnato nei giorni scorsi gli uomini del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale di Torino.

Protagonista una mamma anatra, che si è smarrita insieme al suo piccolo nel caos di piazza Carducci. I due pennuti sono stati notati dai passanti mentre tentavano senza successo di ritrovare la strada di casa facendo lo slalom tra le auto in corsa.

A dare manforte sono così arrivati i 'civich', che hanno bloccato il traffico e indirizzato le due anatre sul controviale di corso Bramante, improvvisando una vera e propria scorta, con un agente a indicare la via da seguire e un'auto a protezione della famigliola. Arrivati quasi in salvo, vicino al Po, i due animali hanno avuto ancora un brivido di paura quando una gazza ha tentato di attaccarli e di portare via il piccolo, ma il pronto intervento degli agenti ha sventato l'ennesimo pericolo.

Finalmente mamma anatra e il suo piccolo sono riusciti a entrar nel fiume sotto gli occhi dei numerosi curiosi che hanno accolto il salvataggio con un applauso. (ANSA).